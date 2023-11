https://fr.sputniknews.africa/20231116/sur-les-traces-du-kenya-un-autre-pays-africain-lance-un-satellite-1063588061.html

Sur les traces du Kenya, un autre pays africain lance un satellite

Environ sept mois après le lancement d’un premier satellite opérationnel par le Kenya, c’est Djibouti qui en a mis un en orbite. Envoyé par une fusée de la... 16.11.2023, Sputnik Afrique

La République de Djibouti a lancé le 11 novembre son premier satellite baptisé Djibouti 1A, a annoncé le ministère local de l’Enseignement supérieur et de la Recherche sur Facebook*.Le lancement a été réalisé depuis la base spatiale américaine de Vandenberg, en Californie, à bord de la fusée Falcon 9 de SpaceX pour la mission Transporter-9.La construction de ce satellite a été rendue possible grâce à une collaboration entre les ingénieurs ainsi que les techniciens djiboutiens avec le Centre Spatial Universitaire de Montpellier (CSUM), relate Space in Africa, une société nigériane qui suit les programmes spatiaux africains.L’objectif de la missionDjibouti 1A permettra ainsi de recueillir des données climatiques précises.Selon le ministère, le satellite "vise à fournir au pays un accès en temps réel aux données climatologiques et sismiques telles que la température, les précipitations, la profondeur des rivières et l’hydrométrie". Ce, dans le cadre de la mission Hydrosat menée en partenariat avec le CERD - Centre d’Étude et de Recherche de Djibouti, a précisé l’instance.Avec ce nouveau nano-satellite, il sera possible d’accéder à des informations spectrales haute définition pertinentes pour améliorer l'agriculture et mieux suivre les changements environnementaux à l'échelle nationale.Après le lancement de Djibouti 1A, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Nabil Mohamed Ahmed, a commenté:D’après Space in Africa, un deuxième satellite, nommé Djibouti 1B, est en cours de construction. Il doit être lancé en 2024.Un autre pays africain dans l’espaceEn avril dernier, le Kenya avait lancé son premier satellite opérationnel en orbite via une fusée de SpaceX.Conçu et développé par une équipe de chercheurs kényans, cet engin doit aussi fournir des données dans les domaines de l'agriculture et de la surveillance de l'environnement.L'Égypte a été le premier pays du continent à envoyer un satellite dans l'espace en 1998.*Meta (Facebook et Instagram) est interdite en Russie pour activités extrémistes

