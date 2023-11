https://fr.sputniknews.africa/20231114/le-seul-generateur-a-lhopital-al-amal-du-croissant-rouge-a-gaza-ne-fonctionne-plus-1063533718.html

Le seul générateur à l'hôpital Al-Amal du Croissant-Rouge à Gaza ne fonctionne plus

L'arrêt du générateur électrique a affecté le travail du siège de l'association et de l'hôpital Al-Amal, qui comprend la salle des opérations d'urgence de la... 14.11.2023, Sputnik Afrique

Le seul générateur de l'hôpital Al-Amal, de la Société palestinienne du Croissant-Rouge, à Khan Younes, au sud de la bande de Gaza, s'est arrêté le 13 novembre, menaçant la vie de 90 patients soignés à l'hôpital, dont 25 patients du service de rééducation médicale qui risquent désormais la mort à tout moment, en plus de 9.000 personnes déplacées se réfugiant au siège de l'association et à l'hôpital, a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa.L'hôpital s'appuie désormais sur un très petit générateur, pour alimenter en électricité uniquement la maternité, en plus d'éclairer le service des urgences, sachant que le carburant restant sera épuisé dans les 24 heures, a précisé la Société du Croissant-Rouge palestinien.Selon la même source, l'arrêt du générateur électrique a affecté le travail du siège de l'association et de l'hôpital Al-Amal, qui comprend la salle des opérations d'urgence de la bande de Gaza.

