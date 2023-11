https://fr.sputniknews.africa/20231114/ce-pays-subsaharien-souhaite-etre-invite-aux-brics-en-2024-1063545126.html

Ce pays subsaharien souhaite être invité aux BRICS en 2024

Ce pays subsaharien souhaite être invité aux BRICS en 2024

L’Angola, qui a évoqué son adhésion aux BRICS dès 2018, espère être invité à faire partie de cette association internationale en octobre 2024, lors du sommet... 14.11.2023, Sputnik Afrique

L’Angola ne cache pas sa volonté de rejoindre les BRICS+ (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, ainsi que six autres pays à partir de 2024). Le pays africain compte recevoir une invitation dès 2024, a fait savoir auprès de Sputnik Augusto da Silva Cunha, ambassadeur angolais à Moscou.Le Président angolais João Lourenço avait déjà évoqué la possibilité pour l'Angola d'adhérer aux BRICS en 2018, lors du sommet du groupe tenu à Johannesburg, a rappelé le diplomate.Interrogé sur le sujet en juin, l’ambassadeur avait souligné que l'Angola avait "cessé d'être un pays peu développé", et ce facteur pourrait permettre au pays de rejoindre l’organisation."Nouvelle dynamique"En août, les BRICS ont décidé d’accueillir six nouveaux membres. Six pays seront ainsi intégrés le 1er janvier 2024: l’Arabie saoudite, l’Argentine, l’Égypte, les Émirats arabes unis, l’Éthiopie et l’Iran. En 2024, la présidence tournante du groupe sera assurée par la Russie. Le prochain sommet des BRICS devrait avoir lieu en octobre 2024 à Kazan, dans la république russe du Tatarstan.Actuellement, "dans le cadre de la nouvelle dynamique qu'ont pris les BRICS", plusieurs pays africains "manifestent un intérêt soutenu" pour l'éventuelle participation au groupe, a déclaré en octobre Oleg Ozerov, ambassadeur itinérant du ministère russe des Affaires étrangères.

