À cause du "chaos" à la Maison-Blanche, Israël "continue de faire ce qu’il veut à Gaza", dit Hersh

À cause du "chaos" à la Maison-Blanche, Israël "continue de faire ce qu’il veut à Gaza", dit Hersh

Les États-Unis ne peuvent pas influencer le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, alors qu’un "vide de pouvoir" s’est formé à Washington et que "le... 14.11.2023, Sputnik Afrique

Concernant la crise au Proche-Orient et ses relations avec Israël, Washington se trouve désormais dans "un vide de pouvoir, personne ne contrôle le déroulement des événements", a indiqué une source au sein du gouvernement américain à Seymour Hersh, journaliste américain d’investigation.D’après cette source, "c’est le chaos à la Maison-Blanche. Ils répètent la même chose" en espérant que Joe Biden sera réélu, ce qui est "effrayant et honteux".Plan israélienLe Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou n'écoute pas les Américains de haut rang qui ont visité le pays ces dernières semaines, écrit Seymour Hersh dans son blog sur Substack.Israël veut contrôler la frontière de Gaza avec l'Égypte et assurer entièrement la sécurité de l’enclave, développe le journaliste, citant ses propres sources.Benyamin Netanyahou avait refusé à Washington de suspendre les combats dans la bande de Gaza sous quelque forme que ce soit, y compris sous la forme d'une pause humanitaire, avait précédemment indiqué Seymour Hersh.Réponse militaireL’État hébreu mène son offensive sur la bande de Gaza depuis le 7 octobre, en représailles à l’attaque du Hamas le même jour, qui a fait 1.200 morts, selon un dernier bilan revu à la baisse. Quelque 240 personnes ont été emmenées comme otages, selon les autorités israéliennes.Depuis le début du conflit, 11.240 personnes ont été tuées dans les bombardements de l’enclave, selon le ministère de la Santé de Gaza.

