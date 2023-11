https://fr.sputniknews.africa/20231113/la-namibie-met-en-garde-contre-limportation-non-autorisee-de-rhinoceros-blancs-1063507570.html

La Namibie met en garde contre l'importation non autorisée de rhinocéros blancs

Le ministère namibien de l'Environnement, des Forêts et du Tourisme a exprimé le 12 novembre son inquiétude quant à l'importation de rhinocéros blancs vivants... 13.11.2023, Sputnik Afrique

Dans un communiqué, le porte-parole du ministère Romeo Muyunda a déclaré que l'Afrique du Sud avait mis en place des mesures nationales plus strictes contre l'exportation de certaines espèces sauvages.Les agriculteurs privés namibiens, et en particulier les marchands de gibier agréés, sont priés de ne pas s'engager dans de telles transactions, qui ne sont pas soutenues par les dispositions de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, a souligné M. Muyunda."Nous ne permettrons pas que la Namibie soit utilisée pour contourner les lois sud-africaines. L'importation de rhinocéros blancs d'Afrique du Sud pourrait également désavantager nos agriculteurs et marchands de gibier qui souhaiteraient exporter des rhinocéros blancs d'origine namibienne", a-t-il affirmé.Selon M. Muyunda, cette tendance constitue également une menace sérieuse pour les efforts de conservation du rhinocéros blanc.

