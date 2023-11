https://fr.sputniknews.africa/20231113/des-militaires-de-ce-pays-africain-desormais-interdits-de-poster-des-images-en-tenue-sur-internet-1063522722.html

Des militaires de ce pays africain désormais interdits de poster des images en tenue sur Internet

Dans un message clair et net, le chef d’état-major général de l’Armée de terre de Guinée a donné des instructions aux militaires. Plus concrètement, ils ne... 13.11.2023, Sputnik Afrique

Les militaires guinéens ont reçu l’interdiction de publier des photos et vidéos en tenue sur les réseaux sociaux. C’est ce qui ressort d’un message radio rendu public le 11 novembre par le général de brigade Balla Koivogui, chef d’État-major général de l’Armée de terre du pays.Il s’agit notamment de Facebook* et YouTube.Une sanction prévueEn outre, il est désormais interdit aux femmes militaires de faire des vidéos en tenue "sur Tik Tok ou autres", selon le document relayé par des médias guinéens.Cette mesure est entrée en vigueur le 10 novembre.*Meta (Facebook et Instagram) est interdite en Russie pour activités extrémistes

