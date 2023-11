Moody's change la perspective de la note des États-Unis à négative

"Dans le contexte de taux d'intérêt plus élevés et en l'absence de politique budgétaire efficace pour réduire les dépenses publiques et augmenter les revenus, Moody's s'attend à ce que le déficit budgétaire des États-Unis reste très important, affaiblissant considérablement l'abordabilité de la dette", a souligné l'agence de notation.