Journée de la science pour la paix et le développement: ce que le monde doit à l’Afrique

Ce 10 novembre est commémoré la Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement, soulignant le rôle de la science dans la vie... 11.11.2023, Sputnik Afrique

Près de 300.000 ans d’évolution. Depuis l’apparition de l’Homo sapiens, l’humanité n’a cessé de voler de progrès en progrès, mettant son talent au service de la technique et de la science. L’Afrique, terre qui a vu naître l’espèce humaine, a pris sa part dans cette grande aventure. À l’occasion de la Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement, Sputnik a listé quelques-unes des plus innovatrices et des plus loufoques inventions apparues sur le continent.Serrures, maquillage et calendrierL’Afrique a d’abord marqué de son empreinte la période antique, à travers la civilisation égyptienne. Les anciens Égyptiens ont réalisé un large éventail d’inventions, dont certaines sont encore en usage aujourd’hui.L’une des plus utiles est sans doute la serrure de porte, apparue pour la première fois 3.000 ans avant notre ère. Les premiers modèles se résumaient à un pêne et une gâche, bloquée par des broches. Les clefs étaient faites en bois. La plus vieille serrure jamais retrouvée servait à bloquer l’accès à un temple.L’Égypte antique a aussi légué au monde une invention qui fait aujourd’hui le bonheur des femmes sur tous les continents: le maquillage. Les sujets des pharaons noircissaient particulièrement leurs paupières avec du sulfure de plomb réduit en poudre, le khôl.Les anciens Égyptiens ont aussi créé des calendriers indiquant les changements des saisons agricoles, basés sur les cycles de crues du Nil. On leur doit également l’encre, le dentifrice, la charrue et les perruques.Le scanner à rayons XLe sud-africain Allan McLeod Cormack est entré dans l’histoire médicale pour avoir inventé le scanner à rayon X, en 1970. Cette technique, aussi appelée "tomodensitométrie" permet de numériser des parties du corps, y compris des organes internes, après leur avoir fait absorber une certaine dose de rayons X.Allan McLeod Cormack a reçu le prix Nobel de médecine en 1979 pour cette invention révolutionnaire, en compagnie du Britannique Godfrey Hounsfield.Le CardioPadEncore plus moderne, le CardioPad est lui aussi un outil qui a simplifié le quotidien des médecins, en particulier celui des cardiologues. Inventé par le Camerounais Marc Arthur, cette tablette tactile est dotée d’applications médicales intégrées.Elle permet par exemple d’effectuer des examens d’électrocardiographie (ECG) sur les patients, avant de transmettre les résultats directement aux médecins via le réseau GSM.Le rouleau à eau HippopotameUn peu plus loufoque, mais tout aussi révolutionnaire pour le quotidien de certaines populations africaines: le rouleau à eau Hippopotame ou Hippo water. Cet outil à mi-chemin entre la brouette et le tonneau, a été créé en 1991 par les Sud-Africains Petite Petzer et Johan Jonker.Il permet de transporter de l’eau plus facilement, à l’aide d’un bidon fixée sur une poignée, en le faisant rouler. Cela facilite entre autre le quotidien des femmes et des personnes âgées, qui n’ont plus à porter de lourdes charges sur la tête ou le dos. L’invention a déjà chamboulée les habitudes de plus de 600.000 personnes, selon les fabricants.Le gant qui parleInventé par le Kenyan Roy Allela et développé par Sign-IO, ce gant connecté est capable de traduire la langue des signes en audio, de manière instantanée. Il reconnait les mouvements de la main en temps réel et les traduit en paroles à l’aide d’une base de données intégrée.Les utilisateurs peuvent même contrôler la vitesse, le timbre et le sexe de la voix qui traduit les signes.

