https://fr.sputniknews.africa/20231111/des-documents-pouvant-les-liens-entre-la-police-ukrainienne-et-le-fbi-saisis-dans-le-donbass-1063470551.html

Des documents pouvant les liens entre la police ukrainienne et le FBI saisis dans le Donbass

Des documents pouvant les liens entre la police ukrainienne et le FBI saisis dans le Donbass

En république populaire de Lougansk, des inconnus ont tenté d'anéantir des preuves de la coopération entre le FBI et la police ukrainienne, a fait savoir à... 11.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-11T10:14+0100

2023-11-11T10:14+0100

2023-11-11T10:14+0100

donbass. opération russe

donbass

république populaire de lougansk (rpl)

ukraine

conflit ukrainien

russie

fbi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/09/15/1044460049_0:112:1920:1192_1920x0_80_0_0_dbf2fe763ac0394797eeb0cf69ae06e2.jpg

Des inconnus ont tenté de détruire des documents confirmant la coopération entre la police ukrainienne et le FBI (Federal Bureau of Investigation, Bureau fédéral d'enquête américain), a indiqué à Sputnik un agent des services secrets de la république populaire de Lougansk.Des listes d'agents saisiesParmi les papiers saisis sur place ont été découvertes des listes d'agents de police ukrainiens, y compris du service cynophile, qui avaient participé à des exercices conjoints avec des agents du FBI sur le sol ukrainien et qui avaient suivi une formation à l'étranger.

donbass

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

donbass, république populaire de lougansk (rpl), ukraine, conflit ukrainien, russie, fbi