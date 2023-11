https://fr.sputniknews.africa/20231111/arretez-de-deranger-les-tombes-un-geant-francais-du-petrole-dans-la-tourmente-en-afrique-1063484001.html

"Arrêtez de déranger les tombes": un géant français du pétrole dans la tourmente en Afrique

"Arrêtez de déranger les tombes": un géant français du pétrole dans la tourmente en Afrique

Plusieurs responsables religieux africains ont protesté contre l’attitude du groupe français TotalEnergies, dans la construction de l’oléoduc d'Afrique de... 11.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-11T18:12+0100

2023-11-11T18:12+0100

2023-11-11T18:12+0100

afrique subsaharienne

total

oléoduc

pétrole

religion

sépulture

tombe

tanzanie

ouganda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/14/1059373841_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_eea231551b4929ac82754d8a0cfa67fa.jpg

Le développement, mais à quel prix? Le projet de l’oléoduc d'Afrique de l'Est (EACOP), qui doit relier la Tanzanie et l’Ouganda, se heurte à l’hostilité de certaines populations. Le groupe français TotalEnergies est notamment accusé de ne pas respecter les lieux de sépulture durant la construction, soulignent des responsables religieux africains lors d’un communiqué publié par GreenFaith.Si plusieurs tombes ont été déplacées, plus de 2.000 sépultures sont encore en danger sur les 1.443 km du tracé, précisent les intéressés. Des familles ont adressé de vives critiques à TotalEnergies, mais celle-ci n’ont pas été entendues. Aucune compensation financière n’a en outre été octroyée de la part du groupe français.Néocolonialisme et querelle de chiffresLa difficulté réside dans le fait que beaucoup de ces tombes sont anonymes, cela peut-être dû à la pauvreté, mais aussi à la religion ou à des croyances culturelles spécifiques, que TotalEnergies devrait respecter.Le groupe français, qui mène le projet EACOP à hauteur de 62%, s’entête dans des logiques néocoloniales, en refusant de respecter la douleur des familles et en entraînant des exhumations parfois difficiles.Un Ougandais s’est par exemple plaint que 11 dépouilles de sa famille se trouvaient sur l’axe des chantiers. TotalEnergies a refusé de reconnaître ce nombre, parlant seulement de cinq défunts. Plus tard, le groupe a finalement reconnu qu’il s’agissait de huit tombes, puis finalement de neuf. Le tout menant à une faible indemnisation de 266 dollars, rapportent les leaders religieux.L’oléoduc d'Afrique de l'Est doit relier les champs pétrolifères de l'Ouganda au port tanzanien de Tanga. Il devrait devenir le plus long pipeline de pétrole brut chauffé au monde et pourra transporter l’équivalent de 216.000 barils par jour. Il devrait être mis en service en 2025.

afrique subsaharienne

tanzanie

ouganda

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, total, oléoduc, pétrole, religion, sépulture, tombe, tanzanie, ouganda