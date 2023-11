https://fr.sputniknews.africa/20231109/la-france-a-manque-de-lucidite-durant-le-genocide-au-rwanda-selon-une-association-de-victimes-1063437422.html

La France a "manqué de lucidité" durant le génocide au Rwanda, selon une association de victimes

La France a "manqué de lucidité" durant le génocide au Rwanda, selon une association de victimes

La France s’est aveuglée sur le génocide au Rwanda, en soutenant les autorités en place, puis en exfiltrant certains responsables via l’opération Turquoise, a... 09.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-09T16:19+0100

2023-11-09T16:19+0100

2023-11-09T16:19+0100

afrique subsaharienne

rwanda

génocide rwandais

opinion

génocide

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103376/70/1033767056_0:111:2000:1236_1920x0_80_0_0_b9e00050ba644338e2cffb3a2ba0386c.jpg

Responsabilité écrasante. La France a semé les graines du génocide au Rwanda, puis a fermé les yeux sur son exécution, a déclaré à Sputnik Philibert Gakwenzire, président d'IBUKA, organisme regroupant plusieurs associations de survivants du massacre.Paris s’était en effet rapproché du Président hutu Juvénal Habyarimana, dont l’assassinat marquera le début du génocide, en fournissant notamment des formations à des miliciens rwandais, "sous prétexte d’autodéfense". Des armes ont aussi été livrées à des militaires et des para-militaires, qui ont par la suite servi à commettre les massacres des Tutsis, rappelle Philibert Gakwenzire.Alors que s’est récemment déroulée l’arrestation de Fulgence Kayishema, accusé d'avoir orchestré le meurtre d'environ 2.000 Tutsis à Nyange, la France est aussi soupçonnée de complaisance avec les instigateurs du génocide, en ayant exfiltrés certains vers des pays voisins via l’opération Turquoise, rappelle Philibert Gakwenzire.Des responsables comme Aloys Ntiwiragabo ou Félicien Kabuga, surnommé "le financier du génocide", ont notamment posé leurs valises en France après le génocide.Arrestation de Fulgence KayishemaPour les survivants, la recherche et le jugement des responsables revêt donc une grande importance. L’arrestation de Fulgence Kayishema, en mai dernier, a ainsi été vécue comme un soulagement par de nombreux survivants, explique à Sputnik l’un d’entre eux, Kamanzi Innocent.Fulgence Kayishema serait notamment impliqué dans le massacre de l’église catholique de Nyange, qui a fait 2.000 morts. En parallèle s’est aussi ouvert le procès de Séraphin Twahirwa, accusé de crimes de guerre et de crime contre l'humanité. Un témoin était d’ailleurs venu apporter un nouvel éclairage ce 8 novembre, en mentionnant des agressions sexuelles commises sur plusieurs femmes par l'accusé.

afrique subsaharienne

rwanda

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, rwanda, génocide rwandais, opinion, génocide