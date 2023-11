https://fr.sputniknews.africa/20231109/capacites-de-frappe-sans-precedent-ce-missile-sol-air-russe-loue-par-un-media-us-1063424697.html

"Capacités de frappe sans précédent": ce missile sol-air russe loué par un média US

Le missile utilisé par le système antiaérien russe S-400 est le seul au monde qui puisse cibler des avions à basse altitude et des missiles de croisière sur de... 09.11.2023, Sputnik Afrique

La Russie dispose d’un missile sol-air unique en sus de produire pour sa défense antiaérienne plus de munitions que tous les pays de l’Otan réunis, selon le magazine américain Military Watch.Military Watch indique que l’incapacité des autres missiles à l’imiter s’explique par l’impact de la courbure de la Terre sur les munitions sol-air suivant des trajectoires conventionnelles.Le média ajoute que la Russie "a une avance confortable sur les capacités productives combinées de tous les pays de l’Otan".Capacité de détruire des missiles hypersoniquesLe vice-Premier ministre russe Denis Mantourov avait précédemment signalé que pour l’heure, seuls les systèmes antiaériens russes sont en mesure de détruire des missiles hypersoniques.Moscou a développé plusieurs systèmes antiaériens dernier cri dépassant les analogues étrangers. Il s’agit plus particulièrement des systèmes antiaériens et antimissiles de longue portée S-400 et S-500, des systèmes S-350 Vitiaz, Bouk-M3, Tor-M2 et Pantsir-S.

