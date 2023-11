https://fr.sputniknews.africa/20231108/nebuleuse-de-la-tete-de-cheval-et-etoiles-naines-les-premieres-images-du-telescope-euclid-1063422192.html

Nébuleuse de la Tête de Cheval et étoiles naines: les premières images du télescope Euclid

2023-11-08T21:52+0100

Les premières images éblouissantes de l’espace prises par le télescope Euclid de l'Agence spatiale européenne (ESA), ont été diffusées le 7 novembre. Elles permettent de voir des milliers de galaxies peu lumineuses qui n'avaient jamais été observées auparavant. Certaines d’entre elles sont si lointaines que leur lumière a mis 10 milliards d’années à nous parvenir, précise l’ESA.Les quelques photos prises par Euclid permettent d’observer plusieurs objets spatiaux: la nébuleuse de la Tête de Cheval dans la constellation d’Orion, la galaxie irrégulière NGC 78 qui fait partie de la Voie Lactée, la galaxie spirale IC 342 et l’étoile naine NGC 6397 située à près de 7.000 années lumières de la Terre… La liste n’est pas exhaustive.Des caractéristiques auparavant invisibles d'objets spatiaux déjà étudiés ont été enregistrées. Aucun télescope n'avait été capable de prendre des images astronomiques d'une telle netteté sur une si grande portion du ciel, s’enthousiasme le communiqué de l’ESA.Envoyé dans l’espace en juillet pour sa première mission planétaire, Euclid avait pour objectif majeur de permettre d’étudier les mystères cosmiques de la matière noire et de l'énergie sombre, ainsi que d’analyser leur influence sur la naissance de notre Univers, précise l’ESA. Le télescope accomplit sa tâche en cartographiant un tiers du ciel pour créer la carte en 3D de l’espace la plus précise à ce jour.Le télescope spatial Euclid mesure environ 4,7 m de haut et 3,7 m de diamètre. La durée prévue de sa mission est de six ans, avec une possibilité de prolongation en fonction de la quantité de gaz froid utilisée pour la propulsion, selon l’ESA.

