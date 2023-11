https://fr.sputniknews.africa/20231108/en-afrique-du-sud-une-ministre-braquee-par-des-malfaiteurs-pres-de-johannesburg-1063398771.html

En Afrique du Sud, une ministre braquée par des malfaiteurs près de Johannesburg

Sindisiwe Chikunga, ministre sud-africaine des Transports, a fait savoir qu’elle avait été braquée à bord d'une voiture près de Johannesburg et ses gardes du... 08.11.2023, Sputnik Afrique

La ministre sud-africaine des Transports, Sindisiwe Chikunga, a été braquée par des malfaiteurs dans une artère principale au sud-est de Johannesburg, a annoncé le 6 novembre le Service de police national (SAPS).S'exprimant virtuellement lors d'une réunion de la Commission du portefeuille du transport au Parlement, Mme Chikunga a fait savoir que l’attaque a eu lieu après une crevaison qui a contraint les gardes du corps à sortir pour changer le pneu.Elle a expliqué que les malfaiteurs ont, à ce moment, pris d'assaut le véhicule, désarmant les membres de sécurité et volant plusieurs objets, dont des ordinateurs.L'Afrique du Sud a l'un des taux de criminalité les plus élevés au monde. Les dernières statistiques de la police montrent une augmentation dans les différentes catégories de crimes, en particulier le meurtre, le viol, le détournement et l'enlèvement.Un total de 6.228 personnes ont été assassinées au cours du deuxième trimestre 2023, dont 895 femmes, 293 enfants et 31 policiers, selon les chiffres de la police.

