Ce plat emblématique mis à l’honneur en Algérie

Les exposants participant à cet événement, organisé par la Chambre de l’artisanat après une interruption de 7 ans, présentent leurs préparations culinaires traditionnelles, notamment le couscous, classé au patrimoine mondial par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), a indiqué le directeur de la CAM, Aïssa Bouloudnine.Les pavillons de ce salon, inauguré par le wali de Mila, Mustapha Koreïch, accompagné des autorités locales, et qui se poursuivra jusqu’au 9 novembre prochain, comprennent également d’autres produits tels que des ustensiles utilisés dans la cuisine traditionnelle, tels que des ustensiles et de la vaisselle spécifique.Selon M. Bouloudnine, les pavillons du salon sont "aussi diversifiés que les participants" venus des wilayas de Khenchela, Oum El Bouaghi, Tébessa, Sétif, Jijel, Skikda, Sidi Bel Abbès et Mila. Chacun des exposants s’applique à mettre en valeur la spécialité de sa région dans le domaine de l’art culinaire traditionnel, en particulier l’art de cuisiner le couscous, de le servir et de le présenter.Une participante venue de Sidi Bel-Abbès, Mme Kerroucha Attaouia, a déclaré à l’APS que ce salon est "l’occasion pour les spécialistes de la fabrication des pâtes traditionnelles de mettre en avant leurs compétences dans ce domaine, et de présenter les méthodes de préparation qui diffèrent d’une région à l’autre, notamment en ce qui concerne l’utilisation des épices et la façon de présenter les plats".A partir de demain (mercredi), de nouveaux participants, issus de plusieurs autres wilayas, se joindront à ce salon qui sera clôturé par un concours du meilleur plat traditionnel, arbitré par un jury constitué de spécialistes qui décernera trois prix d’encouragement, a-t-on fait savoir.

