Tunisie: capture de cinq condamnés pour terrorisme, évadés de prison

Tunisie: capture de cinq condamnés pour terrorisme, évadés de prison

À l'annonce de leur spectaculaire évasion le 31 octobre de la plus grande prison de Tunisie, le ministère avait indiqué qu'il s'agissait d'"individus... 07.11.2023, Sputnik Afrique

Cinq détenus condamnés pour terrorisme, qui s'étaient évadés d'une prison près de Tunis il y a une semaine, ont été arrêtés, a annoncé le ministère de l'Intérieur tunisien mardi.Selon le communiqué, les quatre étaient "retranchés sur le mont Boukornine", une zone très boisée qui culmine à environ 600 mètres d'altitude et distante d'une trentaine de km au sud-est de la capitale.Le ministère de l'Intérieur a aussi confirmé des informations circulant sur les médias locaux et réseaux sociaux selon lesquelles "le premier terroriste dénommé Ahmed Melki a été arrêté le 5 novembre (dimanche) avec l'aide des citoyens du quartier Ettadhamen", un quartier déshérité et densément peuplé de Tunis.M. Melki, surnommé "Le Somalien", a notamment été impliqué dans des assassinats de politiciens de l'opposition de gauche, à Tunis, en 2013.

