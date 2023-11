https://fr.sputniknews.africa/20231107/ce-pays-compte-fabriquer-des-robots-revolutionnaires-dici-2025-1063388085.html

Ce pays compte fabriquer des robots révolutionnaires d’ici 2025

Les autorités chinoises ont publié des lignes directrices pour le développement des robots humanoïdes, avec des plans stratégiques pour 2025 et 2027. Le... 07.11.2023, Sputnik Afrique

Un système d'innovation permettant de construire des robots humanoïdes devrait être mis en place en Chine d'ici à 2025. Le pays entend réaliser des percées dans des technologies clés telles que le "cerveau, le cervelet et les membres" des robots, a annoncé le ministère chinois de l'Industrie et des technologies de l'information (MIIT).Le ministère a publié un avis d’orientation pour les développeurs concernant les domaines prioritaires de leur travail. Ce document prévoit la création de deux à trois pôles de développement employant de nouveaux modèles économiques, de plusieurs entreprises écologiques d’influence mondiale, ainsi que de petites et moyennes entreprises spécialisées d’ici 2025.D’ici 2027, la Chine vise à améliorer considérablement la capacité d’innovation technologique des robots humanoïdes, à établir une chaîne d’approvisionnement industrielle sûre et fiable et à construire une écologie industrielle compétitive à l’échelle internationale. L'objectif est de tout faire pour que les robots atteignent des niveaux internationaux avancés et soient utilisés dans des scénarios tels que les opérations spéciales, la fabrication et les services de subsistance.Selon le MIIT, le robot humanoïde, qui intègre des technologies avancées telles que l'intelligence artificielle (IA), la fabrication haut de gamme et les nouveaux matériaux, devrait devenir le prochain produit de rupture après l'ordinateur, le smartphone et le véhicule à énergie nouvelle. Avec un grand potentiel de développement et de vastes perspectives d'application, il est considéré comme une nouvelle voie pour les industries du futur, poursuit le média chinois.Tout le pays s'y metAvant la publication de ces orientations par le MIIT, les gouvernements locaux chinois avaient également diffusé des plans d'action visant à favoriser le développement de l'industrie de la robotique, y compris les robots humanoïdes, souligne CGTN.Pékin avait sorti un plan d'action 2023-2025 pour l'innovation et le développement de l'industrie, afin de mettre en place un fonds de 10 milliards de yuans (environ 1,4 milliard de dollars), en plus de la construction d'un centre d'innovation pour l'industrie des robots humanoïdes.Shenzhen, dans la province du Guangdong (sud de la Chine), avait proposé de développer des robots universels intelligents et d'accélérer la création d'un centre d'innovation pour la fabrication de robots humanoïdes.La municipalité de Shanghaï, dans l'est de la Chine, avait prévu de créer une base d'innovation internationale pour soutenir le développement des robots humanoïdes.Le marché mondial des robots humanoïdes atteindra 1.900 milliards de yuans (environ 263,9 milliards de dollars) d'ici 2030, le marché chinois représentant 376,2 milliards de yuans (environ 51,4 milliards de dollars) de ce chiffre, conclut CGTN.

