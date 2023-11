https://fr.sputniknews.africa/20231106/une-beninoise-paralysee-suite-a-son-interpellation-par-des-policiers-a-montreal-1063365913.html

Une Béninoise paralysée suite à son interpellation par des policiers à Montréal

Une Béninoise paralysée suite à son interpellation par des policiers à Montréal

Les autorités canadiennes doivent faire toute la lumière sur les circonstances de l’interpellation musclée d’une Béninoise à Montréal, a déclaré le consul... 06.11.2023, Sputnik Afrique

La police des polices québécoise doit "aller jusqu’au bout" de son investigation sur les circonstances de l’interpellation d’une ressortissante béninoise à Montréal, a indiqué à La Presse le consul honoraire du Bénin à Montréal Luc Isidore Takpa.Interpellation muscléeLes faits se sont passés le 26 septembre devant une école primaire à Montréal, selon La Presse. La femme, dont le nom n’a pas été dévoilé, tentait, en violation d’une décision de justice, d’entrer en contact avec l’un de ses enfants.Arrivés sur place, les policiers l’ont maîtrisée et menottée, car elle était "agitée et agressive" envers un des policiers, explique le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), police des polices québécoise.La femme s’est alors plainte de ne plus sentir ses membres et d’être incapable de bouger. Elle a tout de même été déposée sur le trottoir devant son HLM, non loin de l’école. Elle y est restée plus d’une heure avant qu’une ambulance arrive à son secours."Grave paralysie"La personne en question a été transférée de l’hôpital vers un centre de réadaptation, selon le consul honoraire. Elle souffre toujours d’une grave paralysie, relate La Presse.Le BEI a ouvert une enquête. Les trois policiers impliqués ont été arrêtés pour non-assistance à personne en danger.

