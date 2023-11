https://fr.sputniknews.africa/20231106/la-jordanie-pose-a-israel-des-lignes-rouges-a-ne-pas-franchir-1063366647.html

La Jordanie pose à Israël des "lignes rouges" à ne pas franchir

La Jordanie pose à Israël des "lignes rouges" à ne pas franchir

Toute tentative visant à déplacer les Palestiniens de Gaza ou de Cisjordanie sera "une ligne rouge" perçue comme une déclaration de guerre, a avancé le Premier... 06.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-06T16:18+0100

2023-11-06T16:18+0100

2023-11-06T16:18+0100

jordanie

israël

gaza

déplacement

palestiniens

armée

opération militaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0b/06/1063356836_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f56d093ccffaf69c7d3edee7ad4177cd.jpg

Le Premier ministre de la Jordanie, Bisher Al-Khasawneh, a mis en garde les autorités israéliennes, qui mènent depuis un mois une offensive sur la bande de Gaza.Ses propos ont été relayés sur le compte du Premier ministre sur X.Bisher Al-Khasawneh a plaidé pour la formule à deux États, qui prévoit la création d'un État palestinien indépendant dans les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale.L’offensive menée par Israël "contredit totalement le principe de légitime défense" et que l’État hébreu "n'a pas fait de distinction entre les cibles civiles et militaires", a-t-il déclaré.Réponse militaire israélienneL’armée israélienne frappe la bande de Gaza depuis le 7 octobre, suite à une attaque meurtrière du Hamas sur les territoires du sud d’Israël. Fin octobre, Tsahal a entamé une opération terrestre dans l’enclave.Depuis le début du conflit, plus de 10.000 Palestiniens, essentiellement des civils, ont été tués. Côté israélien, plus de 1.400 personnes, également des civils essentiellement, ont péri, plus de 200 personnes ont été prises en otages.Il n'y aura pas de cessez-le-feu dans la bande de Gaza sans la libération des otages, l'opération se poursuivra "jusqu'à la victoire", a fait savoir le 5 novembre le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou.

jordanie

israël

gaza

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

jordanie, israël, gaza, déplacement, palestiniens, armée, opération militaire