"En-dessous de zéro": ce que le Kremlin pense des relations américano-russes

"En-dessous de zéro": ce que le Kremlin pense des relations américano-russes

05.11.2023

Les relations entre la Russie et les États-Unis sont "à zéro et même en dessous de zéro", a déclaré le porte-parole de la présidence russe dans une interview au journaliste Pavel Zaroubine.Cependant, comme les deux pays ont une responsabilité particulière pour la stabilité mondiale et stratégique, d’une manière ou d’une autre, au fil du temps, ils devront reprendre le dialogue, a noté Dmitri Peskov.L’initiative de la partie USD’après lui, la rupture des relations américano-russes s'est produite à l'initiative de Washington.Selon le Kremlin, la communication entre les Présidents des deux États peut se faire "avec un désir et une disponibilité mutuels".Il est à noter qu’au cours de sa présidence, Joe Biden a rencontré Vladimir Poutine une fois. C’était lors d’un sommet à Genève en 2021.

