https://fr.sputniknews.africa/20231104/un-nouveau-pays-africain-se-connecte-au-starlink-delon-musk-1063315054.html

Un nouveau pays africain se connecte au Starlink d’Elon Musk

Un nouveau pays africain se connecte au Starlink d’Elon Musk

Starlink a annoncé vendredi la disponibilité de ses services au Bénin. Il s’agit du septième pays d’Afrique dans lequel le fournisseur américain d’Internet... 04.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-04T15:19+0100

2023-11-04T15:19+0100

2023-11-04T15:30+0100

starlink (constellation de satellites)

bénin

afrique

afrique subsaharienne

elon musk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/01/1f/1057777053_0:386:2048:1538_1920x0_80_0_0_d140a7bc2e55c2f40959c381f3b05aa5.jpg

Après le Nigeria, le Rwanda, le Mozambique, le Kenya, le Malawi et la Zambie, c’est le tour du Bénin d’être connecté!Dans un post sur X, le propriétaire de Starlink d’Elon Musk a témoigné de la progression et de l'expansion de son ambitieux projet sur le continent africain.Cette nouvelle représente une avancée, car de nombreuses régions d'Afrique, en particulier les zones rurales ou éloignées, rencontrent souvent des difficultés pour accéder à une connexion Internet stable et rapide.

bénin

afrique

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

starlink (constellation de satellites), bénin, afrique, afrique subsaharienne, elon musk