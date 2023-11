https://fr.sputniknews.africa/20231104/ce-pays-dafrique-du-nord-abritera-une-succursale-dune-universite-russe-1063305178.html

Ce pays d’Afrique du Nord abritera une succursale d’une université russe

Un programme d'études de l'Université de Kazan sera lancé au Caire, en Égypte. L'enseignement est en anglais, mais le russe sera également étudié. 04.11.2023, Sputnik Afrique

Le Président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a signé un mandat pour créer une branche de l'Université fédérale de Kazan (KFU) au Caire, a annoncé mercredi le service de presse de l’établissement.Timirkhan Alitchev, vice-recteur aux affaires internationales de l'université, a confirmé que la succursale de la KFU au Caire devrait être ouverte avant la fin de l'année.Objectifs de l'ouvertureL’objectif de cette ouverture est d’encourager le développement des systèmes d’enseignement supérieur et de recherche scientifique en Égypte. En outre, il permettra d’améliorer la compréhension de la langue russe et de renforcer les relations éducatives entre l’Égypte et la Fédération de Russie.Bien que l'admission aux programmes soit payante, les étudiants doués peuvent demander des subventions couvrant la totalité ou une partie des frais.L'ouverture d'une succursale de la KFU en Égypte a été discutée en juillet dernier lors de la rencontre entre Roustam Minnikhanov, dirigeant du Tatarstan (région russe qui abrite l’université), et le président du Groupe moderne (Égypte) Waleed Deabes.

