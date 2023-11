https://fr.sputniknews.africa/20231104/au-moins-119-morts-dans-un-seisme-au-nepal--1063302616.html

Au moins 119 morts dans un séisme au Népal

Au moins 119 personnes ont été tuées dans un tremblement de terre qui a secoué une région reculée de l'ouest du Népal, ont rapporté samedi matin des... 04.11.2023, Sputnik Afrique

Le séisme de magnitude 5,6 a été mesuré à une profondeur de 18 km selon l'Institut américain d'études géologiques USGS. Il a frappé l'extrême ouest du pays himalayen tard vendredi soir. Son épicentre a été localisé à 42 km au sud de Jumla, non loin de la frontière avec le Tibet."L'isolement des districts rend difficile la transmission des informations", a-t-il ajouté.Les districts de Jajarkot et de Rukum West, au sud de l'épicentre, ont à ce stade été les plus touchés dans la province frontalière de Karnali. A Jajarkot, l'hôpital de secteur a été pris d'assaut par les habitants y transportant des blessés.Des vidéos et des photos publiées sur les réseaux sociaux montrent des habitants fouillant les décombres dans l'obscurité pour extraire des survivants des constructions effondrées.On y voit des maisons en terre détruites ou endommagées et des survivants à l'extérieur pour se protéger de possibles autres effondrements, tandis que les sirènes des véhicules d'urgence retentissent.Des secousses modérées ont été ressenties jusqu'à New Delhi, la capitale de l'Inde située à près de 500 km de l'épicentre.Les forces de sécurité népalaises ont été largement déployées dans les zones touchées par le séisme pour participer aux opérations de secours, a déclaré M. Bhattarai.

