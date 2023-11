https://fr.sputniknews.africa/20231103/la-coree-du-nord-explique-la-fermeture-de-ses-ambassades-en-afrique-1063275258.html

La Corée du Nord explique la fermeture de ses ambassades en Afrique

La fermeture des ambassades nord-coréennes dans plusieurs pays, dont en Angola et en Ouganda, s'inscrit dans le cadre de la réorganisation habituelle du... 03.11.2023, Sputnik Afrique

La Corée du Nord a fermé ses ambassades en Ouganda et en Angola le mois dernier. Sa diplomatie vient de s’expliquer."La redistribution et la gestion efficaces de la capacité diplomatique font partie du travail normal visant à promouvoir les intérêts nationaux d'un État souverain dans les relations avec d'autres pays. Nous avons pris des mesures similaires dans le passé", a ajouté le responsable. Selon lui, les décisions nécessaires seront prises à l'avenir en fonction de la situation mondiale.Visite d’adieu et nouvelles fermetures éventuellesAuparavant, l'Agence centrale de presse coréenne (KCNA) avait rapporté des visites d'adieu des ambassadeurs nord-coréens en Angola et en Ouganda aux Présidents de ces pays.Le Parti communiste des peuples d'Espagne a publié une note sur la fermeture de l'ambassade nord-coréenne à Madrid. Le journal japonais Yomiuri a rapporté que Pyongyang envisageait de fermer son consulat à Hong Kong.En Corée du Sud, l'agence de presse Yonhap a estimé que la fermeture d’ambassades serait liée aux difficultés économiques de Pyongyang et aux sanctions internationales.

