Kiev a perdu un chasseur Su-27, 8 véhicules de combat US Bradley et près de 500 soldats en 24

Environ 470 soldats tués, cinq attaques repoussées, un poste de commandement et un poste de contrôle de drones anéantis… Tel est le bref bilan quotidien du 2... 02.11.2023, Sputnik Afrique

Au cours de ces dernières 24 heures, les forces russes ont détruit 8 canons automoteurs, 8 chars, 17 véhicules de combat d’infanterie, dont 8 Bradley de production américaine, ainsi qu’un avion de chasse Su-27.Le bilan quotidien de la Défense russe révèle également que quatre missiles de croisière Storm Shadow, trois missiles antinavires Neptune et huit roquettes de HIMARS ont été interceptés.Pertes de Kiev sur les différents axes:Depuis le début de l’opération militaire spéciale en février 2022, les forces armées russes ont détruit 521 avions, 254 hélicoptères, 8.543 drones, 441 systèmes antiaériens, 13.118 chars et autres blindés, 1.175 systèmes de lance-roquettes multiples, 6.957 pièces d’artillerie et mortiers, ainsi que 14.887 automobiles militaires spéciales.

