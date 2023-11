https://fr.sputniknews.africa/20231102/bahrein-rappelle-son-ambassadeur-disrael-1063263536.html

Bahreïn rappelle son ambassadeur d'Israël

Bahreïn rappelle son ambassadeur d'Israël

Sur fond de bombardements de la bande de Gaza, le parlement de Bahreïn a annoncé ce jeudi 2 novembre le rappel de son ambassadeur en poste en Israël. 02.11.2023, Sputnik Afrique

Le royaume de Bahreïn a rappelé son ambassadeur en poste en Israël et rompu les relations économiques avec l'Etat hébreu, a annoncé le parlement du pays arabe.L'ambassadeur israélien a également quitté Manama, capitale bahreïnie.Selon la déclaration du parlement, par ce geste, Bahreïn confirme sa "position historique en faveur de la cause palestinienne et des droits légitimes du peuple palestinien frère". Le royaume avait établi des relations diplomatiques avec Israël en 2020 dans le cadre des accords d'Abraham initiés par les États-Unis dans l'objectif d'améliorer les relations entre Israël et les pays du monde arabe.Plusieurs ambassadeurs déjà rappelésDans le contexte de l'opération militaire menée par Tsahal contre les combattants du Hamas dans la bande de Gaza, plusieurs pays, dont la Jordanie, le Chili et la Colombie, avaient déjà rappelé leurs ambassadeurs d'Israël. Pour sa part, la Bolivie est allée jusqu'à rompre les relations diplomatiques avec Tel Aviv.

