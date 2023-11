https://fr.sputniknews.africa/20231101/mali-la-minusma-quitte-definitivement-la-region-de-kidal-1063237667.html

Mali: la Minusma quitte définitivement la région de Kidal

Mali: la Minusma quitte définitivement la région de Kidal

Dans le cadre de son retrait progressif du Mali d'ici le 31 décembre 2023, la Mission des Nations Unies dans ce pays, la Minusma, a mis fin à sa présence dans... 01.11.2023, Sputnik Afrique

"Le dernier convoi des Casques bleus a quitté Kidal par la route ce matin pour Gao et a malheureusement fait l’objet de deux attaques à l’engin explosif improvisé sur son trajet, causant des dommages matériels", a indiqué la mission de l’Onu dans un communiqué. Les convois du contingent tchadien qui avaient quitté Aguelhok et Tessalit, respectivement les 21 et 23 octobre, sont arrivés à Gao le 29 octobre. Dans le cadre de ce retrait, la Minusma a été contrainte de détruire et de mettre hors service des équipements sensibles appartenant aux pays contributeurs de troupes ou de police et aux Nations Unies. Le départ de Kidal marque ainsi la fermeture de la huitième base de la Minusma sur un total de 13, dans le centre et le nord du Mali, ainsi qu’à Bamako, la capitale. Depuis juillet, la mission a retiré du Mali près de 6.000 membres du personnel civil et en uniforme, dans le cadre de la résolution 2690 (2023) du Conseil de sécurité des Nations Unies. La mission a souligné être déterminée à parachever son retrait dans les délais prescrits par la résolution du Conseil de sécurité adoptée en juin dernier à la demande des autorités maliennes, à savoir d'ici au 31 décembre 2023.

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

