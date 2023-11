https://fr.sputniknews.africa/20231101/chili-et-colombie-rappellent-leurs-ambassadeurs-en-israel-face-a-loffensive-a-gaza-1063244362.html

Chili et Colombie rappellent leurs ambassadeurs en Israël face à l'offensive à Gaza

Le Chili et la Colombie ont rappelé mardi leurs ambassadeurs en Israël pour protester contre l'offensive militaire israélienne dans la bande de Gaza, Santiago... 01.11.2023, Sputnik Afrique

Le ministère des Affaires étrangères chilien a justifié dans un communiqué la convocation de son représentant Jorge Carvajal par "les inacceptables violations du droit humanitaire d'Israël dans la bande de Gaza". Ces deux annonces surviennent quelques heures après que la Bolivie a rompu ses relations diplomatiques avec Israël "en signe de rejet et de condamnation de l'offensive militaire israélienne agressive et disproportionnée menée dans la bande de Gaza".Le pays est ainsi devenu le premier en Amérique latine à couper les ponts avec Israël depuis le début de la guerre.Mardi au moins 50 personnes ont été tuées dans un bombardement israélien dans le camp de réfugiés de Jabaliya, au nord de la bande de Gaza, selon le ministère de la Santé du Hamas. Le Chili accueille la plus importante diaspora palestinienne en dehors du monde arabe. Il a condamné l'attaque du Hamas du 7 octobre, défend la solution à deux États et fait partie des pays qui réclament un cessez-le-feu.Entre Bogota et Israël, les relations sont actuellement mauvaises: d'un côté, M. Petro a vivement critiqué l'offensive israélienne sur les réseaux sociaux; de l'autre, l'ambassadeur d'Israël en Colombie, Gali Dagan, a accusé le président de tenir des propos antisémites.

avec AFP

avec AFP

avec AFP

