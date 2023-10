https://fr.sputniknews.africa/20231031/voici-quelles-armes-chimiques-larmee-de-kiev-utilise-dans-le-donbass-1063234858.html

Voici quelles armes chimiques l'armée de Kiev utilise dans le Donbass

Voici quelles armes chimiques l’armée de Kiev utilise dans le Donbass

En difficulté depuis des mois avec leur contre-offensive, les forces ukrainiennes font usage de phosphore blanc et d'autres armes chimiques dans le Donbass... 31.10.2023

L'armée ukrainienne utilise des gaz phosgène et chloropicrine, ainsi que des munitions au phosphore blanc contre les militaires russes dans le secteur de Kremennaïa, dans le Donbass, a déclaré à Sputnik un combattant du régiment spécial russe Akhmat qui effectue un certain nombre de tâches sur cette section du front.Si auparavant, par exemple, ils ne tiraient pas d'obus sur un ou deux fantassins et économisaient des obus, ils tirent désormais des armes à sous-munitions même sur une seule personne. Apparemment, ils en ont beaucoup", a-t-il indiqué.Selon lui, les militaires ukrainiens utilisent des quadricoptères pour larguer des capsules de gaz dans les tranchées russes.De quoi s’agit-il?La chloropicrine est une substance utilisée dans l'industrie militaire pour tester l'étanchéité des masques à gaz. Dérivée du chloroforme, elle a été utilisée comme gaz de combat (suffocant) durant la Première Guerre mondiale.Le phosgène a un effet asphyxiant, ce qui a conduit à l'utilisation de cette substance comme agent de guerre chimique pendant les deux Guerres mondiales. Ce gaz hautement toxique à température ambiante est dangereux lorsque les vapeurs sont inhalées. Les premiers signes distincts d'empoisonnement apparaissent quatre voire huit heures plus tard (des périodes de 15 heures ont même été observées).De nos jours, ces deux gaz sont sur la liste de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques.Le phosphore blanc devient une arme chimique lorsqu'il est utilisé directement pour ses capacités offensives. Des munitions au phosphore blanc ont été utilisées pendant les deux Guerres mondiales. Le protocole III additionnel à la Convention sur certaines armes classiques de l'Onu, signé en 1980 et ratifié en 1983, réprouve son utilisation.Des pertes énormes au quotidienCes derniers temps, l’armée ukrainienne est en difficulté alors que sa contre-offensive lancée en juin reste sans résultats. Selon un bilan publié ce 31 octobre par la Défense russe, en 24 heures, Kiev a perdu sur le front 33 drones, huit missiles Storm Shadow, six roquettes de HIMARS, un avion et un hélicoptère.Pendant les combats, au moins 905 soldats ukrainiens ont été mis hors d'état de nuire.Au total, 518 avions, 254 hélicoptères et 8.464 drones ont été abattus par l’armée russe depuis le début de son opération spéciale en Ukraine. De même, 441 systèmes de défense sol-air, 13.044 chars et autres blindés, 1.172 lance-roquettes multiples, 6.929 pièces d’artillerie de terrain et de mortiers, et 14.797 autres équipements militaires ont été détruits depuis le début de l’opération militaire spéciale.

