https://fr.sputniknews.africa/20231031/cette-epidemie-secoue-le-cameroun-selon-son-ministre-de-la-sante-1063210174.html

Cette épidémie secoue le Cameroun, selon son ministre de la Santé

Cette épidémie secoue le Cameroun, selon son ministre de la Santé

Le Cameroun fait face à une épidémie de conjonctivite, a déclaré le ministre camerounais de la Santé publique. Cette maladie bénigne d'origine virale provoque... 31.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-31T07:14+0100

2023-10-31T07:14+0100

2023-10-31T07:14+0100

afrique

cameroun

épidémie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/09/1b/1051889497_0:117:1024:693_1920x0_80_0_0_7959a108490c977adcf2d795c3eae394.jpg

Le ministre camerounais de la Santé publique Manaouda Malachie a informé l'opinion publique de la survenue dans le pays d'une épidémie de conjonctivite, dans un communiqué de presse rendu public lundi.La conjonctivite est une maladie infectieuse qui provoque une rougeur des yeux et peut être accompagnée des symptômes tels que les démangeaisons, les écoulements et les paupières collées. C'est une maladie bénigne d'origine virale, mais très contagieuse, explique le communiqué.Pour faire face à l'épidémie et au risque de contagion élevée surtout en milieu scolaire et professionnel, le ministre a invité les personnes symptomatiques à se rendre urgemment dans les services de santé les plus proches. Il a appelé aussi au respect des mesures de prévention telles que le lavage des mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique, le respect des distances avec les personnes atteintes par la conjonctivite, l'utilisation des serviettes et des mouchoirs à usage unique.Par ailleurs, le ministre a mis à la disposition du public un numéro vert à toutes fins utiles, peut-on lire dans le même communiqué.

afrique

cameroun

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, cameroun, épidémie