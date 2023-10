https://fr.sputniknews.africa/20231030/unique-en-son-genre-un-bataillon-de-poseurs-de-mines-par-drones-cree-par-la-russie-1063187758.html

"Unique en son genre": un bataillon de poseurs de mines par drones créé par la Russie

Le premier bataillon de poseurs de mines par drones a été formé par l’armée russe dans la zone de l’opération spéciale. Cette section effectue aussi des tâches... 30.10.2023, Sputnik Afrique

Un bataillon spécial russe de sapeurs-pilotes de drones, unique en son genre, a été fondé en Ukraine, a fait savoir à Sputnik un chef d'état-major au sein d’une unité militaire du génie.Selon lui, des professionnels formés et expérimentés effectuent des tâches dans cette unité et utilisent des modèles modernes de drones.De son côté, le commandant adjoint de la section spéciale de minage a indiqué que son détachement avait recours à des munitions de production standard. Qui plus est, des charges explosives individuelles sont créées pour chaque drone.Un atelier d’assemblage sur placeD’après lui, la section dispose d'un atelier d'assemblage près de la ligne de front.Il a ajouté qu’il y avait aussi un ingénieur qui perfectionnait les engins.Le militaire a aussi fait remarquer que bien qu'il n'y ait pas de missions de combat, les soldats "volent sur simulateur, s'entraînent et améliorent leurs compétences".

