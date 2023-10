https://fr.sputniknews.africa/20231027/ces-pays-africains-respectent-le-plus-letat-de-droit-1063124078.html

Ces pays africains respectent le plus l’État de droit

Ces pays africains respectent le plus l’État de droit

Certains pays d’d’Afrique ont réalisé d’importants progrès dans le respect de la justice et du droit ces dernières années, selon un rapport du World Justice... 27.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-27T17:29+0200

2023-10-27T17:29+0200

2023-10-27T18:04+0200

international

afrique

rwanda

droits de l’homme

justice

droits

droits des femmes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/1d/1060236320_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_bb31a9406da930e77bffd4981b09a2ab.jpg

Alors que l’État de droit s’est affaibli dans une majorité de pays en 2023, l’Afrique présente quelques exceptions notables, rapport le World Justice Project qui présente un indice de référence en la matière.Le Rwanda, la Namibie et Maurice sont les trois pays du continent qui respectent le plus l’État de droit, selon ce classement. Ces trois pays subsahariens font même mieux que le premier d’Afrique du nord, la Tunisie.Plus localement, le Gabon se distingue en matière de justice civile, étant le pays où elle s’est le plus renforcée dans le monde, en 2023. Le respect des droits fondamentaux s’est pour sa part affermi au Botswana et au Zimbabwe, qui figurent parmi les pays ayant fait le plus de progrès dans cette sphère. Sur la période 2016-2023 le Zimbabwe est aussi le troisième pays au monde où l’État de droit s’est le plus développé.À l’autre extrémité du spectre, l’Egypte, le Cameroun et la République démocratique du Congo obtiennent les scores les plus bas du continent en 2023.Avancées symboliquesPlusieurs pays d’Afrique ont pris des décisions symboliques fortes ces dernières années, en matière de Justice et de respect du droit. Le Zambie avait par exemple aboli la peine de mort fin 2022 et aboli le délit pénal de diffamation du président, mesures héritées de l’époque coloniale.Un réseau des mécanismes nationaux de prévention de la torture (MNP) avait également été mis en place fin juin. Une conférence sur la torture s’était d’ailleurs tenue à Marrakech, regroupantles représentants de 20 Mécanismes nationaux de prévention africains.Le droit des femmes est égalament une préoccupation majeure sur le continent. Le Gabon avait ainsi entrepris de profondes réformes de son code civil en 2022, améliorant en particulier l’accès de femme à l’emploi. Des mesures saluées par la population, selon un récent sondage.La lutte contre l’excision se poursuit aussi en Afrique subsaharienne, en particulier au Mali où des militants et des médecins se mobilisent pour éradique cette pratique. Certains d’entre eux avaient d’ailleurs apporté leur témoignage à Sputnik, début 2023.Le docteur Denis Mukwege, récompensé par le prix Nobel de la paix pour sa lutte contre ces mutilations génitales, a d’ailleurs présenté sa candidature aux prochaines présidentielles congolaises.

afrique

rwanda

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, afrique, rwanda, droits de l’homme, justice, droits, droits des femmes