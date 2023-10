https://fr.sputniknews.africa/20231026/operation-speciale-deux-chars-leopard-et-plusieurs-canons-us-detruits-par-la-russie-en-24h-1063105064.html

Opération spéciale: deux chars Leopard et plusieurs canons US détruits par la Russie en 24h

Les forces russes ont repoussé un total de 12 attaques ukrainiennes au cours de ces dernières 24 heures, éliminant près de 850 militaires ennemis, selon la... 26.10.2023, Sputnik Afrique

Au cours de ces dernières 24 heures, les forces russes impliquées dans l'opération militaire spéciale ont détruit cinq chars de l'armée ukrainienne, y compris deux Leopard, indique le ministère de la Défense dans son bilan quotidien.Dans le même temps, 15 autres blindés ukrainiens, quatre 4 canons automoteurs et neuf obusiers, y compris trois M777 et un M119 américains, ont été anéantis.Les militaires russes ont également abattu 27 drones et intercepté six roquettes HIMARS et GLSDB, constate la Défense.Pertes de Kiev sur les différents axes:

