Hélicoptères, vêtements, plats: l'ambassadeur du Sénégal accueilli cordialement en Sibérie - photos

L'ambassadeur du Sénégal en Russie, s'est vu présenter une gamme de matériel aéronautique produit par l'usine de construction aéronautique d'Oulan-Oudé, capitale de la Bouriatie, une république de la Fédération de Russie. L'usine fabrique actuellement des hélicoptères.Jean-Baptiste Tiathié Tine travaille actuellement dans la république, a précisé sur Telegram le chef de celle-ci, Alexeï Tsydenov. Le diplomate y effectue en effet une visite officielle. Selon lui, l'usine coopère depuis longtemps avec les pays africains et sa production a fait ses preuves sur le continent. La coopération internationale se développe, a-t-il ajouté.Un tour de la culture bouriateL'ambassadeur a également participé au séminaire "Industries créatrices dans le tourisme" et au festival d'art culinaire Gastrocamp-2023. Il a également goûté aux plats spécialement conçus afin de promouvoir la marque gastronomique de la Bouriatie lors d'un dîner de gala spécial.En début de semaine, l'ambassadeur a également pris connaissance de la culture des Bouriates. Il a été impressionné par les costumes nationaux. Le Sénégal attache en effet une grande importance à la mode ethnique. M. Tiathié Tine a trouvé des ressemblances entre les costumes bouriates et le boubou, un vêtement africain aussi bien porté par les hommes que par les femmes, relate la presse locale.

