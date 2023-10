https://fr.sputniknews.africa/20231025/les-militaires-russes-ont-desormais-des-armes-qui-ont-abattu-24-avions-en-5-jours-clame-un-ministre-1063063197.html

Les militaires russes ont désormais des armes qui ont abattu 24 avions en 5 jours, clame la Défense

Les forces armées russes sont désormais dotées de systèmes de défense antiaérienne sol-air qui ont abattu 24 avions ukrainiens en cinq jours, a déclaré ce... 25.10.2023, Sputnik Afrique

Les forces armées russes sont désormais dotées de systèmes de défense antiaérienne sol-air qui ont abattu 24 avions ukrainiens en cinq jours, a déclaré ce mercredi le ministre de la Défense Sergueï Choïgou. Lors de leur rencontre avec le ministre, qui s'est rendu dans la zone de l'opération spéciale en Ukraine, des militaires russes ont évoqué leurs succès sur le front. Selon eux, les canons d'artillerie M777 utilisés par l'armée ukrainienne sont souvent touchés.Et d'ajouter que l'artillerie ennemie pose pour l'instant beaucoup de problèmes mais que des mesures sont prises pour y faire face.Visite de Choïgou sur le frontLe ministre s'est rendu ce mercredi matin dans la zone de l'opération spéciale en Ukraine pour inspecter un poste de commandement et s'entretenir avec de hauts responsables militaires, a annoncé mercredi l'armée russe dans un communiqué.Arrivé en hélicoptère au poste de commandement "Vostok", dans l'est de l'Ukraine, selon une vidéo diffusée par l'armée, M. Choïgou s'est fait présenter un rapport sur la situation actuelle sur le front, ainsi que sur la formation des unités spéciales chargées d'utiliser les drones.La situation dans la zone de la Région militaire Nord, a-t-il ajouté, suggère que les Forces armées ukrainiennes ont de moins en moins d'opportunités. L’ennemi, selon les rapports, est en "panique".Le ministre s'est également entretenu avec de hauts responsables militaires sur les préparatifs pour l'hiver en matière d’uniformes et d’équipements de chauffage pour les soldats, ajoute l'armée russe, sans préciser quand ce déplacement a eu lieu.

