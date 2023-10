https://fr.sputniknews.africa/20231025/gaza-moscou-et-pekin-opposent-leur-veto-a-un-projet-de-resolution-us-au-conseil-de-securite-1063086312.html

Gaza: Moscou et Pékin opposent leur veto à un projet de résolution US au Conseil de sécurité

Gaza: Moscou et Pékin opposent leur veto à un projet de résolution US au Conseil de sécurité

La Russie et la Chine ont opposé ce mercredi 25 octobre leur veto à un projet de résolution US sur la situation au Moyen-Orient présenté au Conseil de sécurité... 25.10.2023, Sputnik Afrique

Moscou et Pékin ont voté contre un projet de résolution concernant l'escalade de tensions entre Israël et Gaza présenté au Conseil de sécurité des Nations unies par la partie américaine.Dix membres du Conseil de sécurité ont voté pour la résolution, deux se sont abstenus (Mozambique et Brésil). Outre la Russie et la Chine, les Émirats arabes unis ont voté contre le document.Le projet de résolution "condamnait sans équivoque l'horrible attaque terroriste" lancée contre Israël "par le Hamas et d'autres groupes terroristes", confirmait "le droit inaliénable de tous les pays à la légitime défense individuelle et collective" et appelait au respect du droit international humanitaire, y compris la protection des civils. Pourtant, le document ne contenait aucun appel à un cessez-le-feu.Selon le représentant permanent russe Vassili Nebenzia, une fois adopté, le texte aurait donné à Israël le feu vert au lancement d'une opération terrestre dans la bande de Gaza.Un projet de résolution russe sur le même sujet a été à son tour également rejeté. Quatre membres du Conseil de sécurité ont voté pour le document, deux contre et neuf se sont abstenus.L'ambassadeur russe auprès de l'Onu a regretté la décision, déplorant le fait que le Conseil avait une fois de plus échoué à prévenir l'escalade du conflit israélo-palestinien.

