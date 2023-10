https://fr.sputniknews.africa/20231024/terrifie-par-les-femmes-cet-africain-vit-isole-depuis-55-ans-1063054715.html

Terrifié par les femmes, cet Africain vit isolé depuis 55 ans

Terrifié par les femmes, cet Africain vit isolé depuis 55 ans

Un Africain de 71 ans vit depuis plus d’un demi-siècle dans une maison isolée entourée d’une clôture de 4,5 mètres de haut parce que la proximité des femmes le... 24.10.2023, Sputnik Afrique

Un homme de 71 ans fait la Une des journaux parce qu'il aurait été totalement épouvanté par les femmes. Il y a 55 ans, il s’est retranché dans sa maison pour cette raison.Callitxe Nzamwita, originaire du Rwanda, n’avait que 16 ans lorsqu’il a décidé que sa peur des femmes était trop lourde à supporter. Il ne pouvait se trouver en présence du beau sexe, encore moins engager le dialogue. Il a donc construit une clôture en bois de 4,5 mètres de haut autour de sa modeste maison et n’en est plus sorti depuis.Terrifié par les femmes, il survit grâce à ellesPar ironie du sort, les femmes du quartier, en particulier ses voisines, sont les seules à l'aider à survivre.Elles ont toujours pris soin de lui, jetant toutes sortes de choses comme de la nourriture et des vêtements dans sa cour verrouillée. Bien qu’il ne leur ouvre jamais la porte, il utilise les choses qu’elles lui donnent.

