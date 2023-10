https://fr.sputniknews.africa/20231024/la-tactique-des-drones-kamikazes-ukrainiens-decryptee-par-des-militaires-russes--1063039655.html

La tactique des drones-kamikazes ukrainiens décryptée par des militaires russes

Une brigade d'infanterie motorisée russe a réussi à comprendre les principes selon lesquels sont réalisées les frappes de drones ukrainiens. Un militaire les a... 24.10.2023, Sputnik Afrique

Les militaires russes ont décrypté la tactique des drones-kamikazes ukrainiens à l'aide de l'interception du signal vidéo, a fait savoir à Sputnik un opérateur de drones FPV (first-person view, vue à la première personne) d'une brigade d'infanterie motorisée agissant dans la région militaire Sud.Kiev n'économise pas ses dronesSelon lui, cela veut dire que les opérateurs de drones FPV définissent la cible lorsqu’elle apparaît, alors que l’engin est déjà dans le ciel. D'habitude, les drones-kamikazes frappent des cibles prescrites à l'avance. Elles sont définies à l'aide de drones de reconnaissance aérienne. Les coordonnées précises sont ensuite transmises aux opérateurs, et le drone FPV part en mission.L'ennemi ne ménage pas les drones, selon lui. Lorsque l’un d’eux est à court de batterie, il tombe et explose, et un nouveau est envoyé en remplacement.

