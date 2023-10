https://fr.sputniknews.africa/20231023/sputnik-elargit-son-reseau-de-partenaires-en-afrique-1063013571.html

Sputnik élargit son réseau de partenaires en Afrique

Sputnik élargit son réseau de partenaires en Afrique

L'agence de presse internationale et radio Sputnik a conclu un mémorandum d'entente avec l'Agence burundaise de presse (ABP). 23.10.2023, Sputnik Afrique

Les signatures sur le document ont été apposées par Vassili Pouchkov, directeur de la coopération internationale de Sputnik, et par le directeur général de l'ABP, Nicolas Barajingwa. Viktoria Boudanova, directrice de Sputnik Afrique, a également participé à la cérémonie solennelle.Avant la signature, dans son discours d'accueil, Vassili Pouchkov, directeur de la coopération internationale de Sputnik, a noté: "La collaboration médiatique entre les médias russes et africains se développe rapidement aujourd'hui. Les positions sont si proches que l'entente mutuelle s'établit pratiquement d'elle-même. Nous avons fait connaissance avec nos collègues du Burundi il y a seulement six mois lors du sommet Russie-Afrique, et aujourd'hui nous concluons un accord de partenariat, ayant une feuille de route claire pour la coopération à venir."À la fin de l'événement, le directeur général de l'ABP, Nicolas Barajingwa, a déclaré: "C'est un grand honneur pour moi et pour notre agence, c'est pourquoi je souhaite exprimer ma sincère gratitude pour l'organisation de cette cérémonie, dont la mission est de faciliter la coopération entre nos deux agences de presse, Sputnik et l'ABP."

