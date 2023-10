https://fr.sputniknews.africa/20231023/au-kenya-les-actifs-adosses-a-lor-battent-des-records-en-pleine-crise-au-moyen-orient-1063033371.html

Au Kenya, les actifs adossés à l’or battent des records en pleine crise au Moyen-Orient

Suite à la flambée mondiale de l’or, les prix des fonds négociés en bourse sur l’or au Kenya ont atteint des sommets historiques. Un tel mouvement du marché... 23.10.2023, Sputnik Afrique

Sur fond d’escalade des tensions géopolitiques, le prix des fonds négociés en bourse sur l'or à la Bourse de Nairobi (NSE) a augmenté pour atteindre un record historique de 2.840 shillings (environ 19 dollars américain), rapporte le Business Daily.Le prix unitaire de l’Absa New Gold ETF (fonds négociés en bourse, FNB) est ainsi passé de 2.530 shillings (16,86 dollars US) le 19 octobre, emboîtant ainsi le pas à une hausse des prix mondiaux de ce métal précieux. Il s’agit des sommets observés pour la dernière fois au début du conflit russo-ukrainien, précise le média.En septembre, ce fonds s’échangeait entre 2.500 et 2.600 shillings.Se protéger contre des risques financiersUne telle montée des prix de l’or s’explique par le fait que le risque d’une guerre majeure au Moyen-Orient pousse les investisseurs à chercher d’autres actifs que les titres publics dont les bons du Trésor américain, poursuit le Business Daily.Le FNB Absa New Gold a un faible taux de rotation, ce qui indique que les investisseurs s'accrochent aux actifs malgré les ventes massives sur les marchés actions et obligataires. Les investisseurs dans les débentures peuvent réaliser des gains de prix sans négociation, car le prix du FNB dépend du prix actuel de l'or.Le 20 octobre, l'or au comptant s'échangeait à 1.982,96 dollars américains (297.000 shillings kényans) l'once à l'échelle mondiale.

