Un grand nombre de faux dollars destinés à l'Afrique: la Tanzanie lance un avertissement

Pour prévenir du déversement sur le marché africain de faux billets de dollars américains, la Banque de Tanzanie, par le biais d'une note, a instauré des... 22.10.2023, Sputnik Afrique

De "grandes quantités de faux billets en dollars américains destinés à l’Afrique ont été confisqués dans un pays étranger", a annoncé la Banque de Tanzanie (BoT), appelant les banques commerciales et les opérateurs du Bureau de change à être particulièrement vigilants.Réglementation mise à jourDans ce contexte, la Banque a mis à jour la réglementation concernant les transactions en devises étrangères.En vertu des nouvelles règles publiées le 16 octobre, les bureaux de change seront classés en trois catégories distinctes en fonction de facteurs tels que la structure de propriété, les exigences minimales en matière de capital et l'étendue de leur champ d'action.Statistiques des réserves de change tanzaniennesSelon le dernier rapport mensuel de la banque, publié le 12 octobre, au cours de l'année se terminant en août 2023, les réserves de change ont augmenté de 2,3% pour atteindre 5,208 millions de dollars, contre 5,092 millions de dollars à la fin du mois d'août 2022.Les réserves actuelles étaient encore suffisantes pour couvrir 4,7 mois d'importations prévues. Ce niveau reste supérieur aux repères fixés pour le pays et à ceux de la Communauté d'Afrique de l'Est, qui sont respectivement de 4 et 4,5 mois, selon le rapport.En août, le marché interbancaire des changes a connu une augmentation des ventes de dollars, passant de 52,1 millions de dollars en juillet à 73,5 millions de dollars.Cette hausse des ventes de dollars survient alors que la Banque centrale continue à faire face à une facture d'importations croissante et à une demande de plus en plus forte de devises étrangères sur le marché de détail national.

