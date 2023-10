https://fr.sputniknews.africa/20231021/la-super-ligue-africaine-de-football-lancee-dans-ce-pays-1062986473.html

La "Super Ligue" africaine de football lancée dans ce pays

La "Super Ligue" africaine de football lancée dans ce pays

Annoncée depuis près de quatre ans, la prestigieuse Ligue africaine de football (AFL) a débuté ce week-end en Tanzanie, avec une rencontre choc qui a opposé un... 21.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-21T22:38+0200

2023-10-21T22:38+0200

2023-10-21T22:38+0200

afrique

football

confédération africaine de football (caf)

dar es salaam

tanzanie

cérémonie d'ouverture

match

afrique subsaharienne

afrique du nord

égypte

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103465/05/1034650538_0:158:3000:1846_1920x0_80_0_0_bf3cc4eeaf91f4e419cff81b982e1d38.jpg

Le match d'ouverture de la Ligue africaine de football (AFL) s'est déroulé le 20 octobre à Dar es-Salaam en Tanzanie. Il a opposé le Simba SC, représentant du pays hôte, à Al Ahly champion d'Afrique en titre et s'est terminé sur un score nul (2-2), a relaté la Confédération africaine de football (CAF) sur son site officiel.Lors de cette la première rencontre de la nouvelle compétition panafricaine, le Simba a remonté un retard d'un but pour mener, avant qu'Al Ahly ne réplique pour assurer l'équilibre du match aller. Les buts marqués à l'extérieur ne comptant plus double, le match retour en Égypte, le week-end prochain, s'annonce d'ores et déjà très serré.Cérémonie d’ouvertureLa cérémonie d'ouverture de la Ligue africaine de football (AFL) a eu lieu deux heures avant le coup d'envoi dans le stade Benjamin Mkapa en effervescence, qui est doté d’une capacité de 60.000 places.Étaient présentes à la cérémonie des personnalités parmi lesquelles figuraient Hussein Ali Mwinyi, Président de Zanzibar, Gianni Infantino, président de la FIFA, Dr Patrice Motsepe, le président de la CAF, le chef du développement mondial du football de la FIFA et l'ancien manager d'Arsenal, Arsène Wenger, entre autres.M.Infantino, président de la FIFA, a quant à lui, salué la foule lors de cette cérémonie d’ouverture.Une nouvelle compétitionLa Ligue africaine de football initialement appelée Super Ligue de la CAF sera une compétition de football de clubs africains organisée par la Confédération africaine de football. Elle a été annoncée depuis le 28 novembre 2019 par Gianni Infantino, président de la Fédération Internationale de Football Associations (FIFA). La compétition comprendra vingt-quatre équipes d'élites africaines avec un système de promotion et relégation.Le choix des équipes qui participeront se base sur les résultats des 5 dernières années.

afrique

dar es salaam

tanzanie

afrique subsaharienne

afrique du nord

égypte

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, football, confédération africaine de football (caf), dar es salaam, tanzanie, cérémonie d'ouverture, match, afrique subsaharienne, afrique du nord, égypte