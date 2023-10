Le "sursaut radio le plus rapide": une énergie égale à 30 ans de rayonnement du soleil détectée

https://fr.sputniknews.africa/20231020/le-sursaut-radio-le-plus-rapide-une-energie-egale-a-30-ans-de-rayonnement-du-soleil-detectee-1062963270.html

Une équipe internationale de chercheurs a détecté un sursaut lointain d'ondes radio cosmiques d'une durée inférieure à une milliseconde, ce "sursaut radio rapide", baptisée FRB 20220610A est devenu le plus lointain jamais détecté, a relaté l'Observatoire européen austral (ESO).La source a été détectée par le Very Large Telescope (VLT), basé au Chili, dans une galaxie si lointaine que sa lumière a mis huit milliards d'années à atteindre la Terre.Selon l'observatoire, sa source a été localisée par le Very Large Telescope (VLT) de l'Observatoire européen austral (ESO) dans une galaxie si lointaine que sa lumière a mis huit milliards d'années à nous parvenir. Le FRB est également l'un des plus énergétiques jamais observés; en une infime fraction de seconde.Record battuL'éruption FRB 20220610A, a été détectée en juin dernier à l'aide du radiotélescope ASKAP, en Australie, et a battu de 50% le précédent record de portée. Une nouvelle méthode de calcul de la masse de l'UniversCette découverte confirme que les FRB peuvent être utilisés pour mesurer la matière "manquante" entre les galaxies, ce qui constitue une nouvelle façon de "peser" l'Univers, souligne l'Observatoire européen austral.En effet, les méthodes actuelles d'estimation de la masse de l'Univers donnent des réponses contradictoires et remettent en cause le modèle standard de la cosmologie.Selon lui, les sursauts radio rapides détectent cette matière ionisée. Même dans un espace presque parfaitement vide, ils peuvent 'voir' tous les électrons, ce qui nous permet de mesurer la quantité de matière qui se trouve entre les galaxies.En astrophysique moderne, les "sursauts radio rapides" sont des impulsions radio uniques d'une durée de quelques millisecondes, de nature inconnue, enregistrées par les radiotélescopes. Pour la première fois et de manière totalement accidentelle, un sursaut radio rapide a été détecté en février 2007.

