GNL: ce pays africain souhaite tripler les investissements étrangers en 2024

Le gouvernement du Mozambique prévoit de tripler le volume des investissements directs étrangers dans le pays en 2024 grâce à la production de gaz naturel liquéfié (GNL), pour atteindre 4,797 milliards de dollars, a relaté l'agence portugaise Lusa, faisant référence au rapport de la proposition de budget de l'État pour 2024.Dans les documents à l'appui de la proposition du plan économique et social du budget de l'État (PESOE) pour 2024, auxquels l'agence a eu accès le 19 octobre, le gouvernement indique une croissance des IDE de 1,425 milliard de dollars américains estimée pour 2023, à 4,797 milliards de dollars américains l'année prochaine, soit environ trois fois plus.Le GNL mis en valeurL'augmentation impressionnante des investissements devrait être alimentée par la relance du projet Area 1 Mozambique LNG par la compagnie pétrolière et gazière française TotalEnergies à Cabo Delgado, dans le nord-est du pays. Toujours dans le même document, le gouvernement estime pour 2024 une "augmentation notable des importations de services spécialisés par les grands projets" en cours dans le pays, en plus de la "reprise de l'opération par TotalEnergies", projet de 23 milliards de dollars de la multinationale française à Kabu Delgado.En décembre 2020, des terroristes avait tenté d'attaquer des communautés proches du site de construction de l'usine de GNL, mais l'armée mozambicaine avait repoussé cette agression. Après une série d'incidents similaires, des entreprises énergétiques internationales, dont Total, ont suspendu leurs activités dans la région.* Organisation terroriste interdite en Russie

