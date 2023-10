Conflit israélo-arabe: le territoire palestinien se rétrécit au fil des ans

Israël occupe actuellement une zone beaucoup plus grande que celle mentionnée dans la résolution historique de l’Onu de 1947. Cette situation est le résultat d'un conflit qui dure depuis des années et comprend plusieurs guerres et opérations spéciales. Sputnik a analysé l'évolution du territoire palestinien de 1947 à nos jours.