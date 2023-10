https://fr.sputniknews.africa/20231018/lartillerie-russe-debusque-et-frappe-un-char-nomade-ukrainien-1062904730.html

L'artillerie russe débusque et frappe un char nomade ukrainien

L'artillerie russe débusque et frappe un char nomade ukrainien

Des artilleurs de la région militaire du Centre ont détruit un char nomade ukrainien engagé sur l'axe de Krasny Liman dans le Donbass, a appris Sputnik auprès du ministère russe de la Défense.Un groupe de reconnaissance avancé procédait à la reconnaissance de la zone d'action d'un char nomade ukrainien dont l'objectif était sa destruction, et ont pisté le véhicule sur la ligne de contact à l'aide d'un drone avant de l’anéantir.Les soldats seront récompensésLe char a été frappé par un obusier Msta-B. La destruction du véhicule et la détonation des munitions ont été enregistrés par le drone de reconnaissance.Les militaires de l'unité recevront des décorations pour leurs actions concertées et leur courage lors de cette opération, a tenu à souligner la Défense russe.

