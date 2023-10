https://fr.sputniknews.africa/20231017/la-tunisie-redoute-des-deplacements-de-la-population-palestinienne-1062869799.html

La Tunisie redoute des déplacements de la population palestinienne

La Tunisie redoute des déplacements de la population palestinienne

Alors que des corridors humanitaires se mettent en place pour évacuer la population gazaouie, la Tunisie s’inquiète de ces déplacements de population, a... 17.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-17T15:03+0200

2023-10-17T15:03+0200

2023-10-17T15:03+0200

maghreb

tunisie

israël

personnes déplacées

déplacements transfrontaliers

gaza

bande de gaza

palestine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/0e/1062786865_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_00aaf71b1ed24abd3c1042376bc2bf67.jpg

Tragique exode. Un départ massif de la population palestinienne de la bande de Gaza ne serait pas du goût de la Tunisie, a expliqué le ministre des Affaires étrangères Nabil Ammar, lors d’une rencontre avec son homologue luxembourgeois, Jean Asselborn.Il a appelé l’Union européenne à prendre ses responsabilités pour faire cesser les opérations israéliennes, qui coûtent la vie à "des enfants et des nourrissons". En parallèle, la communauté internationale doit se mobiliser pour envoyer de l’aide à la population de la bande de Gaza, a souligné le diplomate.Du nord au sudLe 13 octobre, l’État hébreu avait lancé un ultimatum à la population de Gaza, laissant vingt-quatre heures aux habitants pour quitter le nord de l’enclave et se réfugier au sud, en prévision de bombardements.Un porte-parole de l’armée israélienne a affirmé au Washington Post que 600.000 personnes avaient déjà été déplacées, chiffre contesté par les autorités palestiniennes. Salama Maarouf, chef du bureau des médias du gouvernement à Gaza, a pour sa part confirmé le déplacement d'environ 70.000 personnes.Plusieurs pays se sont déjà opposés à de potentiels déplacements de population hors de la bande de Gaza. L’Égypte, qui tient le poste-frontière de Rafah et redoute un afflux d’immigrés, a ainsi appelé les Palestiniens à "rester sur leur terre", selon les mots du Président Abdel Fattah al-Sissi.En Europe, la Norvège a également condamné de possibles déplacements de populations. Il n’est pas normal de demander "à un tel nombre de personnes de partir et qu’elles n’aient ni nourriture ni médicaments", a ainsi déclaré la ministre norvégienne des Affaires étrangères, Annikin Huitfeldt, à la radio NRK.Le Secrétaire général de l’Onu, Antonio Guterres, a lui aussi demandé à Israël de réexaminer son ordre d’évacuation, estimant dans un entretien au New York Times qu’il était "dangereux et profondément troublant".

maghreb

tunisie

israël

gaza

bande de gaza

palestine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

maghreb, tunisie, israël, personnes déplacées, déplacements transfrontaliers, gaza, bande de gaza, palestine