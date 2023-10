https://fr.sputniknews.africa/20231016/rdc-au-moins-40-morts-suite-au-naufrage-dune-baleiniere-1062828730.html

RDC: au moins 40 morts suite au naufrage d'une baleinière

RDC: au moins 40 morts suite au naufrage d'une baleinière

D'après Richard Bonduka, un responsable du service maritime au port de Mbandaka, la baleinière a quitté le port de cette ville portuaire sur le fleuve Congo vendredi vers 21h (heure locale) en direction de Bolomba-Centre.Quelques heures après son départ, le bateau a eu des difficultés à avancer à cause de sa surcharge et, au cours de la tentative de l'équipage de rééquilibrer l'embarcation, la baleinière a basculé et coulé entièrement, a indiqué le responsable du port.Les recherches sont toujours en cours pour retrouver les corps des personnes disparues dans la zone, avec l'aide des militaires de la Marine, selon la même source.

