Le chef de la diplomatie algérienne reçoit son homologue tchadien

Le chef de la diplomatie algérienne reçoit son homologue tchadien

16.10.2023

Ce dernier se trouve en Algérie dans le cadre de sa participation à la 20e session de la Réunion ministérielle des pays africains-pays nordiques, dont les travaux débutent lundi, indique un communiqué du ministère.À cette occasion, les deux parties "sont convenues de renforcer les relations entre l'Algérie et le Tchad, notamment à la faveur de l'organisation de la prochaine session de la commission mixte de coopération, début 2024, et à travers l'intensification des contacts entre les opérateurs économiques des deux pays pour saisir les opportunités qu'offre la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf)", précise la même source.Les deux parties ont, par ailleurs, procédé à un échange de vues et d'analyses sur la grave situation en Palestine et les récents développements dans la région sahélo-saharienne, conclut le communiqué.

Algérie Presse Service (APS)

