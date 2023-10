https://fr.sputniknews.africa/20231016/deux-morts-dans-une-fusillade-a-bruxelles-lauteur-aurait-voulu-venger-les-musulmans-1062855866.html

Deux morts dans une fusillade à Bruxelles, l'auteur aurait voulu "venger les musulmans" - vidéo

Deux morts dans une fusillade à Bruxelles, l'auteur aurait voulu "venger les musulmans" - vidéo

Deux personnes ont été tuées dans une fusillade à Bruxelles, a indiqué la police belge. Selon Sud Info, un homme qui affirmait vouloir "venger les musulmans" a... 16.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-16T21:15+0200

2023-10-16T21:15+0200

2023-10-16T22:05+0200

belgique

fusillade

terrorisme

international

france

daech

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103941/97/1039419758_0:133:3171:1917_1920x0_80_0_0_082d7f30f7d05674f7db6a0f8d169266.jpg

Un homme a ouvert le feu ce lundi soir du côté de la place Sainctelette à Bruxelles, faisant deux morts et plusieurs blessés, rapportent les médias locaux.D'après Sud Info, l’homme aurait crié "Allahu akbar" et aurait tiré tous azimuts en descendant de son scooter avec une arme de guerre de type kalachnikov. Les victimes seraient de nationalité suédoise et porteraient un maillot de la Suède, alors même que le match Belgique-Suède a lieu ce soir. La rencontre a par la suite été arrêtée.Dans une vidéo tournée face caméra qu’il a diffusée sur les réseaux, l’auteur de la fusillade revendique son appartenance à Daech* et se vante d’avoir tué des mécréants. Dans son discours, il dit qu’il a tiré sur deux personnes pour "venger les musulmans et qu’on vit et meurt pour sa religion".Le suspect serait en fuite. Suite à l'attaque, la France a annoncé un renforcement des contrôles à la frontière avec la Belgique.*Organisation terroriste interdite en Russie

belgique

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

belgique, fusillade, terrorisme, international, france, daech